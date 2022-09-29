قصف «المنطقة الخضراء» ببغداد تزامناً مع جلسة برلمانية

أصيب سبعة عناصر من القوات الأمنية بجروح، أمس، في بغداد إثر قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد تزامناً مع انعقاد جلسة برلمانية هي الأولى منذ شهرين، وفق بيان رسمي، فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة.

وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني الرسمية: «تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد إلى قصف بثلاث قذائف»، سقطت إحداها «أمام مبنى مجلس النواب العراقي»، والأخريان في موقعين آخرين داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وحيث مقر مؤسسات حكومية وسفارات غربية. وذكرت خلية الإعلام الأمني، أن عدد الجرحى من القوات الأمنية بلغ سبعة جراحهم متفاوتة، فيما أشارت في وقت سابق إلى «إصابة ضابط وثلاثة من المراتب بجروح مختلفة».

كما تسبب القصف بأضرار بعدد من السيارات وأحد المباني.

وتزامن القصف مع عقد البرلمان العراقي لجلسته الأولى منذ أحداث العنف التي هزت البلاد في 29 أغسطس واعتصام أنصار التيار الصدري قبل شهرين، صوّت خلالها النواب ضدّ استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه.

وصوتّ 222 نائباً من أصل 235 كانوا حاضرين (العدد الاجمالي للنواب 329)، ضدّ استقالة محمد الحلبوسي، السياسي البارز، من رئاسة مجلس النواب، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراءً شكلياً، وبمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.

في الأثناء، تظاهر المئات من مناصري التيار الصدري في ساحة التحرير، أمس، في بغداد تعبيراً عن رفضهم للجلسة.

ويشهد العراق مأزقاً سياسياً شاملاً منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه. ويتصاعد الخلاف اليوم في العراق بين معسكرين، الأول بزعامة مقتدى الصدر الذي يطالب بحل فوري لمجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما سحب 73 نائباً. الثاني يتمثل بالإطار التنسيقي وهو تحالف يضم فصائل موالية لإيران يسعى إلى تشكيل حكومة قبل اجراء أي انتخابات.

من ناحية أخرى، قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب 32 آخرون في قصف إيراني في إقليم كردستان شمال العراق، أمس، استهدف مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة تنتقد قمع التظاهرات في إيران.

ودانت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان القصف الإيراني الذي نفذته وفق بغداد «20 طائرة مسيَّرة تحملُ مواد متفجِّرة»، وطال «أربع مناطق في إقليم كردستان العراق».