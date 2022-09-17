شولتس: ألمانيا يجب أن تصبح الأكثر تسلحاً في أوروبا

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، أن بلاده يجب أن تصبح «القوة المسلّحة الأفضل تجهيزاً» في أوروبا، داعياً إلى زيادة نفوذ الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال شولتس في خطاب أمام ضباط في الجيش الألماني في برلين «كوننا الأمة الأكثر تعداداً سكّانياً والتي تتمتع بأكبر قوة اقتصادية، يجب أن يصبح جيشنا القوة المسلّحة الأفضل تجهيزاً في أوروبا». وأكد أن ذلك جاء بعد سنوات من الاعتقاد بشكل «خاطئ» بأن بلاده «محاطة بالأصدقاء».

وقال «علينا نحن الأوروبيين، تحمّل مسؤوليات أكبر بكثير في حلف شمال الأطلسي». وبلغ النزاع الدائر بين برلين وموسكو على صعيد الطاقة مستوى جديداً، أمس، بعدما وضعت ألمانيا يدها على أنشطة المجموعة الروسية العملاقة «روسنفت» في البلاد.