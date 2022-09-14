وصول نعش الملكة إليزابيث إلى قصر ويستمنستر

وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، إلى قصر ويستمنستر حيث سيسجى جثمانها حتى موعد الجنازة الوطنية الاثنين المقبل، وذلك بعد مسيرة انطلقت من قصر باكينغهام وتقدمها أبناؤها.

وعلى أنغام موسيقى بيتهوفن ومندلسون وشوبان الجنائزية التي عزفتها فرق الجيش البريطاني، مر النعش أمام عشرات الآلاف من الأشخاص المحتشدين على طول المسار وهم يبكون في غالبيتهم.

وكان النعش خلال هذه الرحلة التي استمرت حوالى أربعين دقيقة، ملفوفا بالراية الملكية وقد وضع عليه تاج الإمبراطورية.

وسار وراء النعش الملك تشارلز الثالث وشقيقاه أندرو وإدوارد وشقيقته آن ومن ثم الأميران وليام وهاري.