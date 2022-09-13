حاكم لوهانسك: القوات الروسية انسحبت من بعض البلدات

قال حاكم إقليم لوهانسك بشرق أوكرانيا، سيرغي جايداي، إن القوات الروسية انسحبت من البلدات الأولى في المنطقة.

وأضاف جايداي: "اليوم، كريمينا خاوية تماما على عروشها ... لا توجد شرطة، ولا مكتب قائد، ولا مكتب ادعاء، لم يتبق أحد، لقد هربوا جميعا".

ولم يتسن في البداية التحقق من تصريحات حاكم الإقليم بشكل مستقل، ولكنها جاءت بعد يوم من إعلان مدونين عسكريين روس أن القوات الأوكرانية اقتحمت قرية بيلوجوريفكا.

وتقع بيلوجوريفيكا بالقرب من بلدة كريمينا الصغيرة المطلة على الضفة الأخرى لنهر سيفرسكي دونيتس.