بايدن يؤكد اعتزامه حضور جنازة الملكة إليزابيث

أكد مسؤولون أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وسط تقارير بأنه ستتم مطالبة رؤساء الدول الأجنبية باستقلال عربة تجرها خيول لحضور المراسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية"بي أيه ميديا"، أنه وفقا لوثائق مسربة، سيتوجه كبار الشخصيات إلى كنيسة "ويستمنستر" الملكية في عربات تجرها خيول وأنه نظرا للإجراءات الأمنية المشددة والقيود المفروضة على الطرق ستتم مطالبتهم بترك سياراتهم الرسمية الخاصة.

وأفادت الوكالة أنه ستتم الدعوة لرؤساء الدول وعقيلاتهم أو رفقائهم فقط للمشاركة في الحدث الذي سيتم في 19 سبتمبر، نظرا للأماكن المحدودة داخل المبنى التاريخي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه البيت الأبيض أن بايدن سيحضر الجنازة، بصحبة زوجته جيل.

وذكرت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية بعثت برسالة إلى السفارات في وقت متأخر من يوم أمس السبت.

وعبرت الوزارة عن أسفها بأنه "نظرا للأماكن المحدودة في مراسم الجنازة الرسمية والأحداث المصاحبة لها، لن يُسمح بدخول أفراد آخرين من أسرة الضيف الرئيسي أو طاقمه أو حاشيته".