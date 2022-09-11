نعش الملكة إليزابيث يصل إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة

وصل الموكب الذي يحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة اليوم الأحد حيث سيبقى هناك خلال الليل، بعد الرحلة برا من بالمورال.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية أن المواطنين بدأوا في الاحتشاد بقرية بالاتير لمشاهدة النعش أثناء مروره بالقرية في طريقها إلى ادنبره. وتقع القرية على بعد نحو ثمانية أميال شرق بالمورال.

وتعد هذه بداية الرحلة الأخيرة للملكة، التي سوف تنتهى بمراسم الجنازة في 19 سبتمبر الجاري.