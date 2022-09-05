ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء
فازت ليز تراس برئاسة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".
وسوف تصبح غداً رئيسة وزراء بريطانيا عندما تزور الملكة إليزابيث في بالمورال.
وتقدمت تراس بالشكر لسوناك على " الحملة الصعبة التي خاضاها".
كما شكرت تراس بوريس جونسون لوقوفه في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوزيع لقاحات كورونا و "هزيمة جيرمي كوربن".
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