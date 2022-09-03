أوكرانيا: مقتل 49 ألف جندي روسي منذ بداية الحرب

أعلنت أوكرانيا مقتل 49 ألفا و50 من القوات الروسية منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، وحتى اليوم السبت، بينهم 350 أمس الجمعة فقط.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 2034 دبابة، و4403 عربة مدرعة، و1134 نظام مدفعية، و293 منظومة صواريخ متعددة و153 وحدة للدفاع الجوي، و235 طائرة حربية و205 مروحيات، كما تم تدمير 864 مسيرة للعمليات التكتيكية، و203 صواريخ كروز و15سفينة/زورق و 3268 عربة وصهريج وقود و105 وحدات من المعدات المتخصصة منذ بدء الحرب.