لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل محتج سوداني في الخرطوم

قالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، اليوم الأربعاء، إن أحد المحتجين فارق الحياة اليوم الأربعاء في أثناء مسيرة صوب مطار العاصمة الخرطوم، في أحدث واقعة خلال الاحتجاجات المناهضة للجيش التي دخلت شهرها العاشر.

وأضافت اللجنة أن المحتج أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرض للدهس بإحدى عربات قوات الأمن، ليرتفع عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر إلى 117 قتيلا.

وأغلق أكثر من 4000 محتج الطريق الرئيسي في العاصمة بالحجارة والإطارات المشتعلة في أثناء تحركهم نحو المطار الرئيسي في البلاد، وهو أحدث وجهة في الاحتجاجات التي كانت تتجه خلال الشهور الماضية نحو القصر الرئاسي.

وأطلقت الشرطة، المنتشرة بكثافة في المنطقة، الغاز المسيل للدموع على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من المطار وطاردت المحتجين في الشوارع الجانبية.