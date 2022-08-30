الرئيس العراقي: إجراء انتخابات تشريعية مبكرة يمثل مخرجاً للأزمة

اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة يمثل مخرجاً للأزمة في بلاده التي شهدت اشتباكات دامية بين أنصار مقتدى الصدر وفصائل مسلحة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال صالح في خطاب متلفز بعد ساعات من انتهاء المواجهات التي خلفت 30 قتيلا في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية إن "إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للازمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر".