ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 43 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الحرائق التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجزائر إلى 43 قتيلاً، بحسب ما أفادت قيادة الدرك الوطني للإذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين، ويرجح ألا تكون الحصيلة النهائية.



وذكرت القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية نقلاً عن قيادة الدرك الوطني أن "الحصيلة الجديدة لضحايا الحرائق ارتفعت بعدما كانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 38 شخصاُ في الحرائق التي طالت 14 ولاية أبرزها ولاية الطارف الحدودية مع تونس".

وأضافت قيادة الدرك الوطني أن "عملية التعرّف على الجثث مستمرة"، ما يرشح الحصيلة للارتفاع.

وأعلنت الحماية المدنية من جهتها أنها قامت خلال 24 ساعة (السبت إلى الأحد) بإخماد 31 حريقاً في مناطق مختلفة من الجزائر.