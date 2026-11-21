أعلنت دائرة صحة البصرة في العراق، مصرع 4 أشخاص وإصابة 35 آخرين في حصيلة أولية للحريق الذي نشب بمحطة كهرباء الهارثة شمال المدينة.

وقالت الدائرة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم إن "الحصيلة الأولية لحادثة قضاء الهارثة بلغت حتى الآن 4 وفيات و35 مصابا" أغلبهم من ساكني البيوت المتجاوزة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الإصابات متفاوتة من حيث الخطورة، وأن الخدمات الطبية مستنفرة ومتواجدة بشكل مستمر في موقع الحادث، لإسعاف الحالات المتضررة ونقلها بسرعة إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك أن الإجراءات الميدانية والتحقيقية تستمر للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.