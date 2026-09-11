الكونغو.. مصرع 26 طالبا وإصابة العشرات بحريق في مدرستين

لقي ما لا يقل عن 26 طالباً حتفهم وأصيب العشرات، أمس، إثر حريق اندلع في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكافو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت حكومة إقليم ساوث كيفو، في بيان، إن بين الضحايا 19 فتاة و7 فتيان، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول محلي قوله إن الحريق اندلع في منزل قبل أن يمتد إلى المدرستين، ما أدى إلى محاصرة عدد من الطلاب، فيما أصيب آخرون بالاختناق أو خلال التدافع أثناء محاولتهم الفرار.

ونُقل المصابون إلى مركز صحي قريب، فيما يصعب تحديد عددهم بدقة بسبب كثرتهم. ولم يُعرف بعد سبب الحريق، الذي خلف أضراراً في المنطقة المكتظة بالسكان، حيث شُيدت معظم المنازل من الخشب.