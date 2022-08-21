قصف جوي عراقي يستهدف تجمعاً لقيادات «داعش» شمال بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، أن مقاتلات حربية عراقية نفذت ضربات جوية استهدفت تجمعاً لتنظيم «داعش» الإرهابي في سلسلة جبال حمرين في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، في بيان صحافي أمس، أن فرقها رصدت تحركات لعناصر داعش الإرهابية، وعلى إثر ذلك نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ضربة جوية استهدفت قيادات مهمة لعصابات داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.

وأوضحت أنه «سيتم لاحقاً الكشف عن التفاصيل الكاملة لأسماء ومناصب المجرمين الذين تم استهدافهم»، لافتة إلى أن «وكالة الاستخبارات تعمل وفق خطة معدة لإنهاء وجود عصابات داعش الإرهابية على أرض العراق».

من جهة أخرى، أفاد مصدر محلي في العراق، أمس، بحدوث قصف تركي في محيط محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

ونقلت وكالة «شفق نيوز» العراقية عن المصدر قوله إن «القصف استهدف منطقة تتحصن فيها عناصر من حزب العمال الكردستاني، في وقت مبكر صباح أمس، بناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في أربيل».

وأضاف المصدر أن «القصف كان بطائرة مسيرة، لكن لم يتم التعرف على حجم الخسائر».

ووفق الوكالة، «اندلعت أول من أمس حرائق في مراعي قريتين بقضاء العمادية شمال دهوك، نتيجة قصف مروحيات عسكرية تركية».

• قصف تركي في محيط محافظة أربيل استهدف منطقة تتحصن فيها عناصر من حزب العمال الكردستاني.