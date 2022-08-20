ماكرون في زيارة عمل تدوم 3 أيام للجزائر

يشرع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة للجزائر ابتداء من يوم الخميس المقبل تدوم ثلاثة أيام، حسبما كشفه بيان للرئاسة الفرنسية.

وبحسب المصدر "فإن ماكرون سيكون مرفوقا بوفد حكومي وعدد من المسؤولين بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام، حيث سيزور الجزائر العاصمة ووهران".

و يلتقي ماكرون خلال الزيارة الرئيس عبدالمجيد تبون حيث ينتظر أن يتباحث الطرفان في عدد من الملفات منها ملفات الذاكرة ومسائل إقليمة أخرى ذات اهتمام مشترك.

وكان قد تلقى اليوم السبت الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي ماكرون.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، فقد قدم "ماكرون تعازيه للرئيس تبون في ضحايا الحرائق التي نشبت في بعض ولايات الوطن".

وأضاف البيان "تناول الطرفان في المكالمة الهاتفية التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى جدول أعمال الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر".