رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يشهدان إعلان إطار عمل الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، أمس، تبادل إطار عمل الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

وتبادل إطار العمل وزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك المزروعي، ومن الجانب الفرنسي وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى، كاثرين فوتران.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، والرئيس إيمانويل ماكرون، تبادل الترتيبات التنفيذية بشأن الصناعات الدفاعية، وتبادلها الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، الدكتور ناصر حميد النعيمي، ومن الجانب الفرنسي رئيس المديرية العامة للتسليح في فرنسا، باتريك بيلوكس.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، أمس، مجمع توازن الصناعي في أبوظبي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى الدولة.

وشملت الجولة كلاً من: شركات أداسي (ADASI)، وإي بي آي (EPI)، وهالكن (HALCON)، وباورتك (POWERTCH) التابعة لمجموعة إيدج.

واطلع صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الفرنسي، خلال الجولة، على منتجات عدد من منشآت التصنيع المتطورة التي يضمها المجمع، وما يوفره من بنية تحتية ومنظومة صناعية متكاملة لدعم الصناعات الدفاعية وصناعة الطيران وغيرها من الصناعات الاستراتيجية، إلى جانب التعاون مع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وتمكينها من تطوير وتوسيع عملياتها.

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.