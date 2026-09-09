«لوميير» تبحث مستقبل الصورة في عصر الذكاء الاصطناعي

من قلب الريفييرا الفرنسية، وفي المكان الذي ارتبط طويلاً بتاريخ الفن والثقافة، اجتمع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، لبحث مستقبل السينما وصناعة الصورة المتحركة، في قمة دولية تسعى إلى الانتقال من تشخيص أزمات القطاع إلى بناء تحالفات وحلول عملية لمستقبل الصناعة.

واحتضنت مؤسسة مايغت في سان بول دو فونس أعمال «قمة لوميير»، التي شارك في رئاستها ماكرون وميونغ، بمشاركة نحو 150 شخصية رفيعة المستوى من أكثر من 30 دولة، بينهم مسؤولون حكوميون وصُنّاع أفلام وقيادات في قطاعات السينما والتلفزيون والألعاب الإلكترونية، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات العالمية.