ماكرون: مطالب الطلاب "مشروعة" لكنها تُستغَل لأغراض سياسية

نقلت مصادر رسمية فرنسية الأربعاء عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله إن مطالب الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع "مشروعة"، مشيرا في المقابل إلى أن بعض القوى السياسية تعمد إلى "استغلال" حراكهم.

وطلب ماكرون، الذي تنتهي ولايته الرئاسية بعد نحو ستة أشهر فقط، من الحكومة تقديم "إجابات ملموسة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتهدئة مخاوف طلاب الثانويات، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون الصحافيين.

وجاءت تصريحات بريجون عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وغداة تظاهرات تضامنية حاشدة مع الطلاب في مختلف أنحاء فرنسا.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية، شارك نحو 161500 شخصا في تظاهرات الثلاثاء في باريس ومدن أخرى، بينما قدرت النقابات المنظمة للحراك عدد المشاركين بـ480 الفا.

وتخللت المسيرات في باريس وليون أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أكد ماكرون أن "مخاوف الشباب مشروعة، لكنها تُستغَل لأغراض سياسية ولجرّ الاحتجاجات إلى أعمال عنف"، بحسب بريجون.