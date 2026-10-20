رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يشهدان إعلان إطار عمل الشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، اليوم، تبادل إطار عمل الشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

تبادل إطار العمل، محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومن الجانب الفرنسي معالي كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى .

كما شهد سموه والرئيس إيمانويل ماكرون تبادل الترتيبات التنفيذية بشأن الصناعات الدفاعية.

تبادلها الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومن الجانب الفرنسي باتريك بيلوكس رئيس المديرية العامة للتسليح في فرنسا.

حضر المراسم، التي جرت في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى دولة الإمارات، عدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.