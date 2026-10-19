رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية اليوم، مسار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل توسيع آفاقها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين وتطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الفرنسي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال اللقاء حرصهما على مواصلة دعم التعاون الإماراتي ـ الفرنسي المثمر في المجالات الحيوية وتعزيز مستوى التقدم في المشاريع المشتركة خاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": " خلال لقائنا اليوم في أبوظبي، بحثت وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون العلاقات التاريخية الإستراتيجية بين الإمارات وفرنسا وسبل تعزيزها بما يدعم الازدهار المشترك، إلى جانب التطورات الإقليمية والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. العلاقات الإماراتية-الفرنسية تقوم على أسس قوية وحريصون على مواصلة دفعها إلى الأمام وتعزيز شراكتنا التنموية طويلة الأمد من أجل مستقبل أفضل للبلدين والشعبين".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها..وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية..مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والعمل معاً من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها ودولها

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة تكريماً للرئيس الفرنسي .

وسجل الرئيس إيمانويل ماكرون كلمة في كتاب كبار الزوار أعرب خلالها عن اعتزازه بالتطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية الفرنسية متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من الازدهار.

حضر اللقاء والمأدبة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة