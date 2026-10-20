رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، الذي قام بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت للرئيس الفرنسي مراسم استقبال رسمية لدى وصوله المطار، حيث عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، مسار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل توسيع آفاقها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين وتطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الفرنسي، خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة دعم التعاون الإماراتي - الفرنسي المثمر في المجالات الحيوية، وتعزيز مستوى التقدم في المشاريع المشتركة، خصوصاً في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدَين الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والعمل معاً من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها ودولها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خلال لقائنا اليوم في أبوظبي، بحثت وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا وسبل تعزيزها بما يدعم الازدهار المشترك، إلى جانب التطورات الإقليمية والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم».

وأضاف سموه: «العلاقات الإماراتية - الفرنسية تقوم على أسس قوية، وحريصون على مواصلة دفعها إلى الأمام وتعزيز شراكتنا التنموية طويلة الأمد من أجل مستقبل أفضل للبلدين والشعبين».

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة تكريماً للرئيس الفرنسي.

وسجل الرئيس إيمانويل ماكرون كلمة في كتاب كبار الزوار، أعرب خلالها عن اعتزازه بالتطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية - الفرنسية، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من الازدهار.

حضر اللقاء والمأدبة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.

رئيس الدولة:

• العلاقات الإماراتية - الفرنسية تقوم على أسس قوية، وحريصون على مواصلة دفعها إلى الأمام، وتعزيز شراكتنا التنموية طويلة الأمد من أجل مستقبل أفضل للبلدين والشعبين.

• رئيس الدولة والرئيس الفرنسي أكدا مواصلة التنسيق والعمل معاً من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، لمصلحة جميع شعوبها ودولها.