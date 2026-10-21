ودّعه رئيس الدولة.. الرئيس الفرنسي يغادر الإمارات في ختام زيارته الرسمية

غادر رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، أمس، البلاد في ختام زيارته الرسمية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مودعي الرئيس إيمانويل ماكرون لدى مغادرته المطار.

كما كان في وداعه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.