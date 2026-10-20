ودعه رئيس الدولة.. الرئيس الفرنسي يغادر البلاد في ختام زيارته الرسمية

غادر إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم، البلاد في ختام زيارته الرسمية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في مقدمة مودعيه لدى مغادرته المطار.

كما كان في وداعه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.