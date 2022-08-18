روسيا: اقتراح نزع السلاح من محيط المحطة النووية غير مقبول

رفضت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، اقتراحاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، قائلة إن ذلك سيجعل المنشأة "أكثر عرضة للخطر".

وتزايدت المخاوف في الأسابيع القليلة الماضية بشأن سلامة المحطة ومخاطر وقوع حادث نووي محتمل على غرار فوكوشيما بعد أن تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصفها.

وكان غوتيريش، الذي يزور أوكرانيا حاليا، دعا هذا الشهر إلى سحب العسكريين والعتاد من محطة الطاقة النووية وتحديد محيط آمن لنزع السلاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، إيفان نتشاييف، في إفادة صحافية اليوم الخميس، إن الاقتراح غير مقبول بالنسبة لموسكو، واتهم كييف بممارسة ما وصفه بـ"استفزازات" وبعدم قدرتها على السيطرة على الجماعات المسلحة القومية.