روسيا: لن نستخدم الأسلحة النووية إلا في حالات الطوارئ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ، وأنها ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف في إفادة صحافية: "الأسلحة النووية ستستخدم فقط كإجراء للرد".

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أول من أمس، إن "موسكو ليست في حاجة لاستخدام الأسلحة النووية خلال حملتها العسكرية في أوكرانيا"، واصفاً تكهنات وسائل إعلام بأن موسكو قد تنشر أسلحة نووية أو كيماوية في الصراع بأنها "محض أكاذيب".