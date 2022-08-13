روسيا تعلن سيطرتها بشكل كامل على بلدة بيسكي الأوكرانية

نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت إن القوات الروسية سيطرت بالكامل على قرية بيسكي الواقعة على مشارف منطقة دونيتسك بأوكرانيا.

وكانت القوات الروسية والموالية لروسيا قد قالت إنها سيطرت بالكامل على بيسكي منذ أكثر من أسبوع.

ونقلت انترفاكس عن الوزارة قولها أيضا إن القوات الروسية دمرت بطارية صواريخ من نظام هيمارس الذي زودت الولايات المتحدة أوكرانيا به بالقرب من منطقة كراماتورسك الأوكرانية.