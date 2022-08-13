سلمان رشدي تحت التنفس الاصطناعي وقد يفقد إحدى عينيه

يرقد الكاتب البريطاني سلمان رشدي، في المستشفى حيث وضع على جهاز تنفس اصطناعي بعدما هاجمه رجل تم توقيفه لاحقا، طعنه في عنقه وبطنه خلال مؤتمر في ولاية نيويورك.

وصرح وكيل أعمال الكاتب أندرو وايلي مساء الجمعة لصحيفة نيويورك تايمز أن "الأنباء ليست جيّدة".

وقال إن سلمان رشدي البالغ 75 عاما "سيفقد إحدى عينيه على الأرجح وقُطِعت أعصاب ذراعه وتعرّض كبده للطّعن والتلف"، مشيرا إلى أن الكاتب موصول بجهاز تنفس اصطناعي.

وكانت الشرطة أعلنت أن رجلا "اندفع إلى مسرح (المدرج) وهاجم سلمان رشدي ومحاوره" موضحة أنه "طعن" الكاتب "في رقبته" و"بطنه".

واعتقل المهاجم على الفور وأوقف قيد التحقيق. وقال الميجور ستانيسيفسكي إنه يدعى هادي مطر وعمره 24 عاما أنه من مدينة فيرفيلد في ولاية نيوجيرزي.