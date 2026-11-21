أعلن الباحث في شركة أنثروبيك الأميركي ليفنت ألبوغه أنه تمكّن من حلّ فرضية ريمان التي تُعتبر من أهم المسائل الرياضية في العالم، وذلك بمساعدة "كلود"، في حين لم يتحقق العلماء من هذا الاعلان بعد.

وفرضية ريمان مدرجة ضمن "مسائل الألفية السبع"، وهي قائمة وضعها معهد كلاي للرياضيات في أوكسفورد البريطانية عام 2000، ووعد بتقديم مليون دولار لمن يتمكن من حل أي منها.

وأثار أستاذ الرياضيات في جامعة ستانفورد الأميركي راوي وكيل شكوكاً بشأنه، إذ قال إنّ باحثاً في مرحلة ما بعد الدكتوراه قدّم بشكل مستقل برهانه الخاص على المسألة.

واكتفى ألبوغه (34 عاماً)، وهو باحث لدى أنثروبيك، بنشر عرض لأعماله على موقعه الالكتروني الخاص الجمعة، من دون أن ينشر البرهان الكامل الذي قال إنه يتجاوز 250 ألف صفحة.

ولم يتمكّن أي عالم رياضيات آخر حتى الآن من التحقق منه.

وتضمّ مسائل "الألفية السبع" أيضاً معادلات نافييه-ستوكس التي تمكن أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "أوبن إيه آي" المطوّرة لـ"تشات جي بي تي"، من حلّها في مطلع سبتمبر خلال أقل من أربعة أيام، في حدثٍ أثار صدمة كبيرة في الأوساط العلمية الرياضية.

وفي حينه، نشر عالم الرياضيات الأسترالي تريستان باكماستر رسالة طرح فيها أسئلة بشأن مشروع "أوبن إيه آي" لحل هذه الفرضية، متحدثاً عن أوجه تشابه بينه وبين بحوثه الخاصة.

وكان باكماستر يعمل مع ألبوغه.

وتتناول فرضية ريمان التي صاغها العالم الألماني برنهارد ريمان عام 1859، مسألة توزيع الأعداد الأولية. وتستند العديد من المبرهنات والخوارزميات الرياضية إليها.

وساهمت القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي في تحقيق سلسلة من الاختراقات والتقدم في مجال الرياضيات منذ العام الماضي.

وإضافة إلى نافييه-ستوكس، كشفت "أوبن إيه آي" في مطلع أكتوبر عن حل 377 مسألة رياضية أخرى.

وقال بريان كونري الذي يعد أحد أبرز المراجع عالمياً في البحوث المتعلقة بنظرية ريمان، إن حلها يعد "لحظة تاريخية هائلة في تاريخ البشرية".

الا أن هذا الباحث لم يتمكن كذلك بعد من التحقق من صحة البرهان..

ورأى الاستاذ في جامعة نيويورك نستور غيلين إن "هذه النتيجة في ذاتها لن يكون لها أثر فوري... لكن الفهم الذي توفره سيفضي إلى العديد من التطبيقات خلال الأشهر والسنوات المقبلة".

ورأى باحثون أن حلّ هذه المسألة هو مؤشر على تنامي الذكاء الاصطناعي، ما يعزز المخاوف بشأن سرعة تطوّر القطاع وتداعياته المحتملة على البشرية.

وكتب إليعزر يودكوفسكي، وهو من الباحثين الذين يحذرون دائماً من مخاطر الذكاء الاصطناعي، على إكس "نظرية ريمان كانت أكثر المسائل التي يُشار إليها باعتبارها جرس إنذار" بشأن القدرات المتطورة لهذا المجال.

رغم ذلك، رأى غيلين في ما أعلنه ألبوغه، إيجابية أكبر مما عملت عليه "أوبن إيه آي" بشأن معادلات نافييه-ستوكس، اذ أن ما تحدث عنه الباحث في "أنثروبيك" هو حلّه لمسألة رياضية معقدة بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي، وليس ترك الحلّ بالكامل لهذه التقنية.

واعتبر غيلين أن ما قام به ألبوغه "أنجِزَ بشكل أكثر التزاما بالمنهج والممارسات العلمية".