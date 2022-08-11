دول الاتحاد الأوروبي تساعد فرنسا في إخماد حرائق الغابات

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أن رجال الإطفاء وطائرات من دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي، سوف تساعد فرنسا في إخماد حريق غابات متأجج على الساحل الأطلسي للبلاد.

ومن المنتظر أن يساعد رجال إطفاء من ألمانيا واليونان وبولندا والنمسا ورومانيا نظراءهم الفرنسيين بعدما طلبت باريس المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حريق جنوب بوردو، الذي اندلع مجددا بعد أسبوع من السيطرة عليه في البداية.

وسوف تتلقى فرنسا أربع طائرات إطفاء متمركزة حاليا في اليونان والسويد.

وقالت السلطات المحلية في بوردو اليوم الخميس، إن نحو 1100 عامل طوارئ يكافحون الحرائق، بينما اضطر عشرة آلاف شخص لمغادرة منازلهم. ودمرت ألسنة اللهب أكثر من 6800 ألف هكتار من الأراضي.

ووجهت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الشكر لرجال الإطفاء اليوم خلال زيارة لجنوب بوردو، وقالت إن فرنسا يجب أن تعد نفسها كي تكون قادرة مستقبلا على مكافحة أفضل للحرائق التي تفاقمت جراء التغير المناخي.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن شكره عبر تويتر، وقال إن عشرة آلاف من رجال الإطفاء والحماية المدنية في فرنسا يكافحون الحرائق في أنحاء البلاد حاليا.