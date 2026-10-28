17.2 مليار درهم صافي أرباح «اتصالات» خلال 9 أشهر بنمو 45.9%

حققت مجموعة «اتصالات» صافي أرباح موحدة بلغ 17.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 45.9% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 10% لتصل إلى 57.6 مليار درهم.

وأعلنت المجموعة، في بيان، أمس، نتائجها المالية للربع الثالث من العام، موضحة أن الإيرادات الموحدة خلال الربع الثالث بلغت 19.5 مليار درهم، بنمو 6.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي الأرباح الموحدة 11.2 مليار درهم خلال الربع الثالث، مقابل ثلاثة مليارات درهم في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة 276.2%.

وجاءت النتائج مدعومة بنمو أعمال الاتصال والبنية التحتية الرقمية والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإدارة النشطة لمحفظة أصول المجموعة.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.1%، خلال الربع الثالث، لتصل إلى تسعة مليارات درهم، بهامش ربح بلغ 46.1%، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفعت هذه الأرباح بنسبة 10.3% إلى 26.7 مليار درهم، بهامش ربح بلغ 46.4%.

ووصل إجمالي قاعدة مشتركي المجموعة إلى 254.8 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث، بنمو 29.4% على أساس سنوي، وفي دولة الإمارات ارتفع عدد المشتركين بنسبة 5.2% إلى 16.5 مليون مشترك.

واستكملت المجموعة، خلال الربع الثالث، صفقة بيع كامل حصتها في مجموعة «فودافون»، محققة عائداً إجمالياً بلغ 21.9 مليار درهم، شاملاً توزيعات الأرباح النهائية، وصافي عائد بنحو ثمانية مليارات درهم. وأسهمت الصفقة في دعم النتائج المالية للمجموعة وتوفير مرونة مالية إضافية.

وبالتزامن مع مرور 50 عاماً على تأسيسها، أعلنت المجموعة مواصلة مسيرتها تحت اسم «اتصالات»، ضمن توجه يستهدف تعزيز دورها في قطاع الاتصالات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها. وتشمل المجالات التي تركز عليها المجموعة الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية.

وتعتزم المجموعة توسيع سعة الربط الدولي لديها لتتجاوز 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بزيادة تفوق 25 ضعفاً مقارنة بالسعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات ربط متنوعة لتعزيز الكفاءة والموثوقية وتوفير زمن استجابة منخفض.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، مسعود شريف محمود: «إن النتائج المالية للربع الثالث تعكس مرونة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحويل فرص النمو إلى نتائج ملموسة»، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات الموحدة إلى 19.5 مليار درهم، والأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى تسعة مليارات درهم.

وأضاف أن النتائج تعكس أداء قطاع الاتصالات وكفاءة العمليات، وتعزز ثقة المجموعة بقدرتها على تحقيق النمو وخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

وأشار إلى أن المجموعة عملت، خلال السنوات الماضية، على تطوير قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أن تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات والجهات الحكومية يعزز دور المجموعة في توفير البنية التحتية الرقمية الآمنة وخدمات الربط اللازمة للتحول الرقمي.