"نقل عجمان": 100% من الحافلات المدرسية مزودة بأنظمة الإطفاء الذاتي

أكدت هيئة النقل بعجمان أن 100% من الحافلات المدرسية العاملة في الإمارة مزودة بأنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف المحركات، في إطار جهودها لتعزيز منظومة الأمن والسلامة في قطاع النقل المدرسي، والتأكد من كفاءة أنظمة الحماية والوقاية من الحرائق، بما يضمن توفير بيئة نقل آمنة للطلبة خلال رحلاتهم اليومية من وإلى المدارس.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل بعجمان، إن تحقيق نسبة جاهزية بلغت 100% يعكس حرص الهيئة على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في منظومة النقل المدرسي، مشيراً إلى أن سلامة الطلبة تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، من خلال التأكد من جاهزية الحافلات المدرسية واستيفائها لمتطلبات السلامة المعتمدة.

وأوضح الجلاف أن أنظمة الإطفاء الذاتي في غرف المحركات تُعد من وسائل الحماية الوقائية المهمة في الحافلات المدرسية، إذ تسهم في الاستجابة المبكرة للحرائق والحد من مخاطر انتشارها، بما يعزز مستويات الحماية للطلبة والسائقين والمشرفين، ويرفع مستوى السلامة التشغيلية للحافلات.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة في النقل المدرسي، من خلال التأكد من كفاءة الأنظمة والتجهيزات المرتبطة بسلامة الحافلات، بما يدعم استمرارية تقديم خدمات نقل مدرسي آمنة وموثوقة، ويعزز ثقة أولياء الأمور في منظومة النقل المدرسي بالإمارة.

واختتم الجلاف بالتأكيد على مواصلة هيئة النقل بعجمان جهودها في الارتقاء بمعايير السلامة والوقاية في قطاع النقل المدرسي، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير خدمات النقل، بما يسهم في حماية الطلبة وتعزيز جودة الحياة في إمارة عجمان.