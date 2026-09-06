الأردن: وفاة ثلاثة أطفال أشقاء في حريق سببه "عطل في المروحة"

قال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الأمن العام في الأردن أن فرق الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت أمس مع حريق شب داخل شقة بالطابق الرابع لعمارة سكنيه مكونة من اربعة طوابق بمحافظة الزرقاء. ونتج عن الحريق وفاة ثلاثة أطفال أشقاء ( طفلة ٧ أشهر وطفلين ٤ و ٧ سنوات ) اثر تعرضهم لحروق بالغة، وإصابة والديهم بحروق مختلفة وضيق في التنفس.

حيث عملت فرق الاطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات، فيما فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على سبب الحريق.

وقال عم الأطفال الثلاثة المتوفين لمواقع إخبارية أردنية إن الحريق شب فجر الأحد داخل غرفة الأطفال، مرجحاً أن يكون سببه عطلاً في المروحة. معبّرا عن حجم الفاجعة التي ألمّت بعائلته، قائلاً إن ما حدث "قدر الله"، مشيراً إلى أن شقيقه لم يكن لديه أبناء غبر المتوفين.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.