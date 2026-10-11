إنجاز إماراتي.. عيسى المطوع يقود «المجلس العالمي لمستقبل الروبوتات»

في إنجاز إماراتي غير مسبوق في قيادة مستقبل الإطفاء عالمياً، اختير مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع، لقيادة المجلس العالمي لمستقبل الروبوتات والأنظمة الذاتية في الحماية والسلامة، ليصبح أول شخص من خارج الولايات المتحدة الأميركية يتولى قيادة المجلس، تحت مظلة الكونغرس العالمي للإطفاء.

ويجسد اختيار المطوع الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية ودورها الريادي في رسم ملامح مستقبل الإطفاء والحماية والسلامة عالمياً، كما يعزز سمعة دولة الإمارات ومكانتها الدولية في هذا المجال.

ويعد المجلس العالمي لمستقبل الروبوتات والأنظمة الذاتية في الحماية والسلامة أحد المجالس التخصصية تحت مظلة مجتمعات الممارسة (Communities of Practice) التابعة لـ«الكونغرس العالمي للإطفاء والدفاع المدني (World Fire Congress)»، التي تم تأسيسها لضمان استمرارية التعاون وتبادل المعرفة بين الدول خلال الفترة الممتدة بين انعقاد المؤتمرين العالميين لعامي 2026 و2028. ويُعد هذا المجلس واحداً من ثمانية مجالس ومجتمعات تخصصية تم اعتمادها ضمن إطار الكونغرس، ويختص باستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذاتية والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها في مجالات الحماية والسلامة والدفاع المدني، بما يشمل تطوير الأطر التنظيمية، وتبادل أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لتوظيف هذه التقنيات بصورة آمنة ومسؤولة، تسهم في رفع الجاهزية التشغيلية وحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز مرونة المجتمعات.