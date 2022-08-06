طبيب البيت الأبيض: نتيجة فحص كورونا لبايدن جاءت سلبية

أعلن طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور إن نتيجة فحص كورونا للرئيس الأميركي جو بايدن جاءت سلبية للمرة الأولى منذ أسبوع، على الرغم من أنه سيبقي على عزله في البيت الأبيض في انتظار إجراء اختبار سلبي ثان.

وقال أوكونور في رسالة نشرها البيت الأبيض إن بايدن (79 عاما) «لا يزال يشعر بأنه بحالة جيدة للغاية»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وجاءت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية للمرة الثانية في 30 يوليو.