السودان.. مقتل 18 شخصاً بكمين نصبه "متفلتون تشاديون" على الحدود بين البلدين

أعلن السودان اليوم الجمعة عن مقتل 18 شخصاً على يد "متفلتين تشاديين" في المنطقة الحدودية بين البلدين، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وقالت "سونا" اليوم إن الأشخاص" تم اغتيالهم عصر أمس الخميس بمنطقة بير سليبة بمحلية سربا إثر كمين تعرضوا له اثناء تتبعهم أثر إبل نهبت يوم الاربعاء من قبل المتفلتين التشاديين".

وأوضحت "سونا" أنه تم تشييع جثامين القتلى اليوم بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ومسؤولين أخرين.

وقدم دقلو "واجب العزاء لأسر الشهداء وطالب المواطنين بضبط النفس حتى تستطيع الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوقهم"، وفقاً لـ "سونا"، مؤكدا أن "حماية المواطنين مسئولية الدولة لجهة أن الدولة مسئولة عن حماية حدود البلاد".

وفي السياق، يعقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعا طارئا بتقنية الفيديو، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق دقلو في ضوء التطورات الأمنية التي حدثت بالحدود السودانية التشادية، والتي راح ضحيتها 18 فرداً من الرحل السودانيين وعدد من الجرحى، حسب "سونا".