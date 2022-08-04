الأزهر: الشيخ الراحل إبراهيم الظواهري "ليس عم أو جد" أيمن الظواهري

نفى الأزهر الشريف ما تردد عن كون الشيخ الظواهري شيخ الأزهر الأسبق، عم أيمن الظواهري أو جده، وذكر أنه أمر غير حقيقي.

وأوضح مرصد الأزهر في موقعه الاليكتروني اليوم الخميس "أن أيمن الظواهري اسمه: أيمن محمد ربيع مصطفى عبدالكريم الظواهري، وولد عام 1951، في حين أن الإمام الأكبر اسمه كاملًا هو: محمد الأحمدي إبراهيم الظواهري وولد عام 1878 وهو ما يظهر أن الشيخ الظواهري ليس عمّه قطعا، ويظهر من الاسم أنه أيضا ليس ضمن أجداده.

وأضاف مرصد الأزهر أن "الشيخ الظواهري مات قبل ولادة أيمن الظواهري بأكثر من خمس سنوات، فليس هناك اتصال زماني ولا مكاني به من قريب أو بعيد، فقط مسمى العائلة، وهذا لا يسيء للإمام الظواهري، فكم من عائلة صالحة خرج منها فرع عاق أساء إلى عراقتها وجعل اسمها وصمة في جبين التاريخ".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن مساء الاثنين الماضي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية في أفغانستان.

وأوضح بايدن أن الظواهري (71 عاماً) "كان متورطا بعمق في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية وعلى مدى عقود كان العقل المدبر وراء الهجمات ضد الأميركيين".

وتولى الظواهري قيادة تنظيم القاعدة في عام 2011 بعد مقتل أسامة بن لادن على يد قوات العمليات الخاصة الأميركية في مخبئه في باكستان.