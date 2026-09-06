مجلة المسرح تطل بعدد جديد

في عددها الجديد (84)، تطل مجلة «المسرح»، التي تصدرها شهرياً دائرة الثقافة في الشارقة، بمجموعة من المقالات والتقارير والحوارات حول أبرز ظواهر وتظاهرات «أبوالفنون» في الشارقة والعالم. واشتمل «مدخل» العدد على استطلاع حول «البروفة» المسرحية، بشهادات عدد من الفنانين المحليين.

وفي «مطالعات»، يتناول مصعب الصاوي النصين المسرحيَّين الصادرين حديثاً عن دائرة الثقافة في كتاب واحد بعنوان «بائع الحلم/ نحن في انتظارك» للكاتب الإماراتي عبدالله صالح.

وتضمن باب «متابعات» تقريراً حول أبرز فعاليات الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.