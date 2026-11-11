حدث غريب بعد جراحة في الدماغ.. أميركي يرى وجوه الناس بملامح القطط

في ظاهرة عصبية نادرة حيّرت الباحثين، أصبح رجل يرى وجوه الأشخاص من حوله بملامح تشبه وجوه القطط، إذ تظهر عيونهم وكأنها عيون قطط، وتبدو على وجوههم خطوط تشبه الفراء، في اضطراب بصري يتبدل بحسب أول وجه يراه عند بداية يومه.

ووفقاً لدراسة نشرتها مجلة «كورتكس»، رصد علماء أعصاب من كلية دارتموث ومستشفى بريغهام والنساء في الولايات المتحدة هذه الحالة غير المألوفة، التي ظهرت لدى الرجل بعد خضوعه لجراحة في الدماغ قبل عامين، لاستئصال جزء من الفص الصدغي الأيمن بسبب وجود شبكة غير طبيعية من الأوعية الدموية.

واللافت في الحالة أن التشوه البصري لا يظهر بصورة عشوائية، بل يتأثر بأول كائن يراه الرجل صباحاً. فإذا بدأ يومه برؤية قطة، انتقلت ملامحها إلى الوجوه البشرية التي يشاهدها لاحقاً، فتبدو عيون الأشخاص شبيهة بعيون القطط، وتظهر على وجوههم علامات تشبه الفراء. أما إذا كان أول ما تقع عليه عيناه وجهاً بشرياً، فإن القطط التي يراها بعد ذلك تبدو له بملامح الشخص نفسه.

ويرجح الباحثون أن الحالة ترتبط بتداخل اضطرابين عصبيين نادرين، أولهما «التكرار البصري»، وهو اضطراب يجعل الصور التي سبق أن شاهدها الشخص تستمر في التأثير على إدراكه للمشاهد اللاحقة، وثانيهما «تشوه ملامح الوجه»، الذي يؤدي إلى رؤية الوجوه البشرية بصورة مشوهة، سواء في حجم ملامحها أو شكلها أو توزيعها.

ويشير الباحثون إلى أن الفص الصدغي الأيمن يؤدي دوراً مهماً في معالجة الوجوه والتعرف إلى ملامحها وتذكرها، ما يفتح المجال أمام احتمال ارتباط التغيرات البصرية التي يعاني منها الرجل بالجراحة التي خضع لها. لكن الدراسة لا تجزم بأن استئصال جزء من هذا الفص هو السبب المباشر للحالة، ولا تزال الآلية العصبية وراء هذا التأثير بحاجة إلى مزيد من البحث.

ولفهم التجربة البصرية التي يعيشها الرجل بصورة أدق، استعان فريق البحث بأدوات رقمية لإنشاء صور لوجوه بشرية مشوهة باستخدام شبكة عصبية، ثم أتاح للمريض تعديل هذه الصور بنفسه عبر الكمبيوتر، إلى أن أصبحت أقرب إلى الملامح التي يراها في حياته اليومية. وساعدت هذه الطريقة العلماء على تحويل وصف المريض لتجربته إلى نماذج بصرية يمكن دراستها وتحليلها.

ولا يعتزم الباحثون التوقف عند هذه الحالة، إذ يخطط الفريق لمواصلة متابعة الرجل ودراسة آليات الاضطراب، خصوصاً أن المختبر تلقى بلاغات من أكثر من 250 شخصاً أفادوا بتجارب مشابهة تتعلق بتشوه إدراك الوجوه، ما يتيح فرصة أوسع لفهم هذه الظواهر العصبية النادرة، والعوامل التي تؤثر في الطريقة التي يعالج بها الدماغ الوجوه والصور المحيطة بنا.