عبدالله بن زايد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث سموه وأيمن الصفدي مجمل التطورات الراهنة في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.