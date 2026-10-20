«الأرصاد» يحذر السائقين من 3 ظواهر جوية أثناء القيادة

حذر المركز الوطني للأرصاد السائقين من ثلاث ظواهر جوية تتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية على الطرق، وهي الضباب والغبار والأمطار الغزيرة.

وأوضح أن الضباب يتكون من قطرات ماء دقيقة معلقة بالقرب من سطح الأرض، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما قد تتسبب الرياح النشطة في إثارة الغبار والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية في بعض المناطق. أما أثناء الأمطار الغزيرة، فقد تقل الرؤية مؤقتاً بسبب كثافة قطرات المطر، خصوصاً خلال الحالات الجوية النشطة.

وأصدر المركز، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تحذيرات متكررة من تشكّل الضباب والضباب الخفيف، محدداً الأماكن والمناطق التي يتشكّل فيها، والتي تنعدم فيها الرؤية الأفقية أو تنخفض إلى أقل من 1000 متر.