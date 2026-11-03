«سندك» تُسوّي مطالبات تأمينية مرتبطة بحوادث مركبات وأمطار وسرقة

كشفت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، عن نجاح تدخلاتها في تسوية عدد من المطالبات التأمينية المرتبطة بحوادث المركبات والأمطار والسرقة، بعد مراجعة وثائق التأمين والتحقق من نطاق التغطية والشروط والأحكام، والتواصل مع شركات التأمين المعنية للوصول إلى حلول تحفظ حقوق المستهلكين.

وأظهرت الحالات المنشورة، ضمن إفصاح حصلت «الإمارات اليوم» عليه، أهمية احتفاظ المؤمن لهم بوثائق التأمين، والاطلاع على تفاصيل التغطية والاستثناءات، لاسيما عند التعرض لحوادث مرورية أو أضرار ناجمة عن الظواهر الطبيعية أو عمليات سرقة خلال السفر.

إصلاح مركبة فاخرة

وفي إحدى الحالات لجأ متعامل إلى «سندك»، بعد تعرّض مركبته الفاخرة من طراز «فيراري 2025» لحادث مروري أسفر عن أضرار كبيرة، طالباً تصعيد الشكوى إلى إدارة اللجان، نظراً إلى ارتفاع قيمة المطالبة.

وأوضحت «سندك» أنها شاركت مع المتعامل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات، وشرحت له الحقوق والواجبات المترتبة على طرفي العلاقة التأمينية، ما دفعه إلى العدول عن طلب التصعيد والبحث عن حل مباشر مع شركة التأمين.

وأسهم تدخل الوحدة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، والتوصل إلى اتفاق وافق بموجبه المتعامل على مبلغ التعويض الذي قدمته الشركة، وشمل تكاليف إصلاح المركبة، ما وفر على الطرفين الوقت والجهد اللازمين لاستمرار النزاع أو تصعيده.

ظواهر طبيعية

وتناولت حالة أخرى مركبة تعرضت لأضرار نتيجة غمرها بمياه الأمطار، في وقت كان فيه مالكها يحمل وثيقة تأمين شامل تغطي مثل هذه الحوادث والظواهر الطبيعية.

وتولت «سندك» دراسة الوثيقة والتحقق من أحقية المطالبة، والتواصل مع شركة التأمين، وفقاً للأنظمة والقواعد المعمول بها، ما أسهم في إعادة حق المتعامل إليه استناداً إلى أحكام الوثيقة الموحدة.

وتبرز هذه الحالة أهمية التحقق من نوع التغطية التأمينية قبل شراء الوثيقة، حيث تختلف الحماية المتاحة، وفقاً لنوع التأمين والشروط والاستثناءات المحددة في العقد، كما تؤكد ضرورة توثيق الأضرار وتقديم المطالبة إلى شركة التأمين وفق الإجراءات المعتمدة.

استرداد مبلغ مسروق

وفي حالة ثالثة، تعرض متعامل لعملية سرقة خلال رحلة سفر برفقة أسرته، وتبين بعد مراجعة وثيقته أن التغطية التأمينية تشمل هذا النوع من الحوادث.

وأفادت «سندك» بأن المتعامل كان يمر بظروف مالية صعبة، ما ضاعف أثر الحادث عليه وعلى أسرته، مشيرة إلى أن تدخل الوحدة وتواصلها مع شركة التأمين أسفرا عن استرداد المبلغ المسروق خلال خمسة أيام فقط.

وأكدت أهمية الرجوع إلى شروط وثيقة التأمين، وعدم افتراض عدم شمول الحادث قبل التقدم بالمطالبة، وإرفاق المستندات التي تثبت الواقعة والخسائر المترتبة عليها.

تعويض بعد شطب المركبة

كما تدخلت «سندك» في شكوى تقدم بها متعامل طلب إلغاء وثيقة تأمين مركبته، بعد تعرضها لحادث أدى إلى شطبها كلياً، وذلك بعد فترة قصيرة جداً من بدء سريان الوثيقة.

وراجعت الوحدة شروط وأحكام الوثيقة الموحدة، وتحققت من تفاصيل المطالبة مع شركة التأمين، قبل أن يحصل المتعامل على التعويض المستحق خلال فترة قصيرة.

وتعكس الحالات الأربع الدور الذي تؤديه «سندك» في تسوية المنازعات التأمينية بصورة مستقلة ومحايدة، والتحقق من مدى التزام شركات التأمين بالشروط والأحكام ونطاق التغطية، إلى جانب توعية المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم.

ويتعين على المستهلك، قبل تصعيد شكواه إلى «سندك»، تقديم شكوى رسمية إلى شركة التأمين، ثم الانتظار 15 يوماً تقويمياً إذا لم يتلق رداً كتابياً، أو اللجوء إلى الوحدة عند تلقي رد لا يرضيه، مع توفير الوثيقة والمطالبة والمراسلات والتقارير والمستندات ذات الصلة.

• الحالات التي تمت تسويتها أكدت أهمية احتفاظ المؤمَّن لهم بوثائق التأمين، والاطلاع على تفاصيل التغطية والاستثناءات.