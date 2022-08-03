روسيا: الوضع يتدهور سريعاً مع احتدام الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأربعاء إن الوضع في إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه والمناطق المحيطة به يتدهور سريعاً مع احتدام الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الانفصالية في الجيب ذي الأغلبية الأرمنية تعبئة جزئية لقواتها وسط تصاعد الاشتباكات مع أذربيجان.

وذكرت إنترفاكس أن روسيا قالت إن الوضع في المناطق التي تسيطر عليها قوات حفظ السلام يزداد توترا وإنها رصدت خرقا واحدا على الأقل لوقف إطلاق النار من قبل القوات الأذربيجانية.