مبعوث روسيا: محادثات إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران تُستأنف قريباً

قال المبعوث الروسي إلى المحادثات النووية مع إيران اليوم الأربعاء إن روسيا مستعدة للمشاركة في محادثات بناءة تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية في الوقت الذي يتوجه فيه المبعوث الأميركي وكبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا لإجراء مفاوضات غير مباشرة.

وكتب ميخائيل أوليانوف على تويتر "يبدو أن محادثات فيينا بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ستستأنف قريبا...المفاوضون الروس مستعدون لإجراء محادثات بناءة من أجل إتمام الاتفاق".