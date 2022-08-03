لافروف: زيارة بيلوسي لتايوان تثير الانزعاج

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان محاولة متعمدة من جانب واشنطن لإثارة غضب الصين.

وقال لافروف في زيارة إلى ميانمار: "لا أرى مبررا آخر لإثارة مثل هذا الانزعاج بدون أي سبب تقريبا، مع العلم جيداً ما يعنيه ذلك لجمهورية الصين الشعبية".

وأثار وصول بيلوسي أمس الثلاثاء إلى تايوان، رد فعل غاضبا من بكين في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية بالفعل بسبب الصراع في أوكرانيا.