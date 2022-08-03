حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات جديدة

أعلنت الكويت أمس، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن مرسوماً أميرياً صدر بحل مجلس الأمة رسمياً.

وكان ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في 22 يونيو الماضي الإعلان عن حل مجلس الأمة دستورياً واللجوء إلى إجراء انتخابات.

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة أمس اليمين الدستورية أمام ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقال ولي العهد، في كلمة للحكومة الجديدة،: «أمامكم مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حمّلتموها أنتم أهل لها».

ودعا الحكومة إلى العمل على «تلمس وحل مشاكل المواطنين وتجسيد احترام الدستور والقانون».

بدوره، قال رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح لولي العهد: «سنعمل على تصحيح المسار السياسي في المرحلة المقبلة».