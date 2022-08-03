روسيا دمرت 6 أنظمة صواريخ أميركية الصنع في أوكرانيا

نقلت وكالة إنترفاكس عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله أمس إن روسيا دمرت ستة أنظمة صواريخ أميركية الصنع من طراز هيمارس منذ بداية الصراع في أوكرانيا.

وأضاف شويغو أن روسيا دمرت أيضاً خمسة أنظمة إطلاق صواريخ هاربون المضادة للسفن و33 مدفع هاوتزر إم 777 منذ أن نشرت موسكو عشرات الآلاف من القوات في أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم يشغلون ما يصل إلى 12 منظومة هيمارس، والتي تسمح دقتها وطول مداها لكييف بالحد من تفوق المدفعية الروسية.