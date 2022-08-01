إيطاليا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: روما - د ب أ

سجلت إيطاليا 50 ألفاً و297 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و121 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية اليوم الاثنين.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 21 مليونا وألفين و773، والوفيات إلى 172 ألفا و3.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأميركية أنه تم إعطاء 139 مليونا و618 ألفا و719 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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