وفاة "زيتون" أكبر معمر في أوروبا عن 112 عاماً

توفي فيتانتونيو لوفالو، أكبر رجل معمر في أوروبا، عن عمر يناهز 112 عاما، حسبما أعلنت السلطات في بلدة أفيجليانو بمنطقة بازيليكاتا بجنوب إيطاليا اليوم الأربعاء.

وقد ولد مربي الأغنام السابق، الذي كان يعيش في بلدة أفيجليانو شرق نابولي، في مارس 1914، قبل أشهر من بدء الحرب العالمية الأولى. وحتى بعد أن بلغ المئة عام، استمر "زيتون"، كما كان يلقب، في رعاية مزرعة الكروم الخاصة به.

وكتب عمدة أفيجليانو جوزيبي ميكا على موقع فيس بوك: "لقد فقدت أفيجليانو جزءا من تاريخها اليوم. لقد كان زيتون واحدا منا".

وتوفيت زوجة لوفالو منذ عدة سنوات. وكان للزوجين أربعة أطفال.

وخلال الحرب العالمية الثانية، خدم لوفالو في البداية في الجبهة. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيطالية، تم احتجازه كأسير حرب في ألمانيا من عام 1943 إلى عام 1945.

ووفقا لقائمة أعدتها مجموعة أبحاث علم الشيخوخة، فإن أكبر رجل معمر في أوروبا هو الآن البرتغالي يواكيم فاريلا، البالغ من العمر 111 عاما. ومع ذلك، فهو يحتل المركز 32 خلف 31 امرأة، في تصنيف كبار السن في أوروبا.

وتشير القائمة نفسها إلى أن أكبر معمرة في أوروبا والعالم هي البريطانية إيثيل كاترهام، البالغة من العمر 117 عاما.