ميلوني ترأس اجتماعاً حكومياً طارئاً بعد إغلاق مئات المدارس بسبب تهديد بوجود قنابل

تعقد رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اجتماعا حكوميا طارئا اليوم الأربعاء، بعد إغلاق مئات المدارس بمختلف أنحاء البلاد، في أعقاب تهديد بوجود قنابل، عبر رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر.

وستبحث ميلوني وأجهزة الاستخبارات إجراءات تهدف إلى منع المزيد من الاضطرابات وحوادث مماثلة، حسب مسؤول بمكتبها، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال وزير التعليم، جوزيبي فالدتارا إنه طلب من الطلاب في أكثر من 300 مدرسة مغادرة المباني، بعد تهديد تم إرساله بالبريد الالكتروني. ولم تكشف السلطات عن مصدر هذا البريد الاكتروني.

يشار إلى أن الهجمات السيبرانية تزيد في أوروبا مع أهداف تشمل الرحلات الجوية ومتاجر السوبرماركت. وعرقل المهاجمون مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك عمليات في دور الجنازات وأجهزة التجميد في متاجر السوبر ماركت، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وألقت ميلوني ومسؤولوها باللوم على قراصنة موالين لروسيا في الهجمات السيبرانية الأخيرة التي أضرت أيضا بوزير الخارجية أنطونيو تاياني، بعد زيادة عمليات التخريب الهجينة من كيانات متحالفة مع الحكومة الروسية.