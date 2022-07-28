أوكرانيا تعين مدعياً عاماً جديداً لمكافحة الفساد بعد ضغط مجموعة السبع

المصدر: كييف - د ب أ

أعلن مدير مكتب الرئاسة الاوكرانية، أندري يرماك، اليوم الخميس عبر قناة "تلجرام" الإخبارية، أنه قد تم تعيين مدع عام أوكراني جديد لمكافحة الفساد بعد أن ظل المنصب شاغرا لحوالي عامين.

وقال إن المدعي العام الجديد يدعى أولكسندر كليمنكو (35 عاماً)، وكان يعمل من قبل محققا في المكتب الوطني لمكافحة الفساد، وقد تم تعيينه لشغل هذا المنصب في ديسمبر من العام الماضي.

وتتعرض أوكرانيا لضغوط لمكافحة الفساد الذي يعتبر منتشرا في البلاد.

وقد دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) إلى تعيين مسؤول لمكافحة الفساد بعد أن استقال المسؤول السابق لكليمنكو، وهو نازار خلودنيتسكي، في أغسطس من عام 2020.

وقد تم إنشاء مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، من خلال دعم من الغرب، بعد الثورة الأوكرانية (المعروفة بثورة الميدان الأوروبي) في فبراير من عام 2014، والتي أطاحت بفيكتور يانوكوفيتش من منصب الرئيس وأدت إلى حدوث صراع مع روسيا.

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